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İzmir HDP İl Binasına Silahlı Saldırı

17.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP İl binasına silahlı saldırı yapıldı. HDP de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırı haberini doğruladı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtiliyor

İzmir HDP İl Binasına Silahlı Saldırı

HDP İl binasına silahlı saldırı yapıldı. HDP de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırı haberini doğruladı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtiliyor.

HDP’den yapılan açıklamada “İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır” denildi.

Polis Konak’ta binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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