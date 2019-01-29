HABER

"İzmir her alanda ihmal edilmiş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:56 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktası İzmir ama maalesef kentimiz buna hazır değil. Trafikten ulaşıma, temizlikten spor alanlarına kadar akla gelen her alanda ihmal edilmiş."

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktasının İzmir olduğunu ancak kentin buna hazır olmadığını bildirdi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde çiftçilerle bir araya gelen Zeybekci, her iki ilçede AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının yanı sıra Kiraz Belediyesini de ziyaret etti.

Zeybekci, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, özellikle süt üreticilerine yönelik çok önemli projelerinin bulunduğunu, süt üretiminde İzmir'in Türkiye'nin 1 numarası olduğunu belirterek, "Türkiye'ye İzmir sütü nasıl ulaşıyormuş onu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde belediye bünyesinde kuracakları şirket üzerinden tüm ürünlerin alımını, depolanmasını ve tüm Türkiye'ye pazarlamasını yapacaklarını anlatan Zeybekci, "Ayrıca bu alanlarda ihtiyaç duyulan yem, zirai ürün ve ilaç gibi malzemeleri de toplu halde peşin alıp üreticimize vadeli olarak vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, İzmir'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunda, dünyadaki şehirler yarışında hak ettiği yere gelmesi için uğraştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar millete hiç hükmetmek, yönetmek niyetiyle gelmedik. Bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktası İzmir ama maalesef kentimiz buna hazır değil. İzmir, trafikten ulaşıma, temizlikten spor alanlarına kadar akla gelen her alanda ihmal edilmiş. Turizm başkenti, sağlık turizmi başkenti olmak isteyen İzmir'in hala arıtması yok, bazı yerlerde kanalizasyon dahi yok, foseptik problemi var. Bunları duyunca boğazıma bir yumruk gelip tıkanıyor. Yazık değil mi bu şehre? En ufak yağmurda halimizi görüyorsunuz. İzmir'de sanayi yatırımını, turizm yatırımını yapacak yer yok. Göreceksiniz bunların hepsini çözeceğiz."

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP'nin Bolu Adayı Özcan hakkında suç duyurusuCumhurbaşkanlığı'ndan CHP'nin Bolu Adayı Özcan hakkında suç duyurusu
Tuncay Özkan: İzmir'de kim aday gösterilirse etrafında kenetlenirizTuncay Özkan: İzmir'de kim aday gösterilirse etrafında kenetleniriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Zeybekci seçim2019 süt üretimi yatırım

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.