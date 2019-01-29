"İzmir her alanda ihmal edilmiş"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktasının İzmir olduğunu ancak kentin buna hazır olmadığını bildirdi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde çiftçilerle bir araya gelen Zeybekci, her iki ilçede AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının yanı sıra Kiraz Belediyesini de ziyaret etti.

Zeybekci, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, özellikle süt üreticilerine yönelik çok önemli projelerinin bulunduğunu, süt üretiminde İzmir'in Türkiye'nin 1 numarası olduğunu belirterek, "Türkiye'ye İzmir sütü nasıl ulaşıyormuş onu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde belediye bünyesinde kuracakları şirket üzerinden tüm ürünlerin alımını, depolanmasını ve tüm Türkiye'ye pazarlamasını yapacaklarını anlatan Zeybekci, "Ayrıca bu alanlarda ihtiyaç duyulan yem, zirai ürün ve ilaç gibi malzemeleri de toplu halde peşin alıp üreticimize vadeli olarak vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.