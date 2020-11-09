İzmir'i vuran 6.6'lık deprem sonrası vatandaşlar Bayraklı'dan kaçıyor

Seferihisar açıklarında geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölge, İzmir'in Bayraklı ilçesi oldu. 17 binanın yıkıldığı ya da acil yıkılması gereken yapı statüsünde yer aldığı Bayraklı'da, onlarca binada 'az', 'orta' ve 'ağır' hasar oluştu. Depremin ardından evleri hasar alan ya da almayan vatandaşlar, ilçeyi terk etmeye başladı.

Bayraklı'ya güvenin azaldığını belirten Gayrimenkul danışmanı Keziban Balta, "Binası yıkılan ya da yıkılmak üzere olan insanlar zaten evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Ancak şu anda evlerinde az hazar olan ya da hiç hasar olmayan insanlar da evlerini terk etmeye başladı. Bunlar daha çok sağlam zeminin nerede olduğu sorusunu sorarak, bizlerden yardım alıyor ve farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Şu dönemde Bayraklı bölgesine olan güven çok azaldı, bina sağlam olsa bile insanlarda bir korku oluştu. Şu anda Bayraklı'dan kaçış söz konusu. Daha çok yeni bina tercih ettikleri için kuzeye doğru bir kaçış var. İnsanlar Menemen'deki Sasalı, Karşıyaka'daki Yamanlar gibi yerlere gidiyor. Binası hiç hasar görmeyen çok sayıda Bayraklı sakini müşterimiz geldi ve evini değiştirmek istediklerini söyledi. İnsanlar, evlerinde hasar olmasa bile 'Binamıza güvenmiyoruz', 'Bölgemizin zeminine güvenmiyoruz', '2-3 yan bloğumuzda sarsıntılı ve hasarlı binalar var' deyip, bölge değiştirmeye çalışıyorlar" dedi.