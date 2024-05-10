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  4. İzmir'i yaban domuzu sürüsü bastı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

İzmir'i yaban domuzu sürüsü bastı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.05.2024 17:05
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İzmir'de kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Kalabalık bir kavşakta kaydedildiği fark edilen anlarda bir domuz sürüsü yoldan karşıya geçti. Vatandaşların şaşkına bakışları eşliğinde yolun karşısına varan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

İzmir'de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde yaban domuzlarının sürü halinde şehre indiği ve bir kavşakta karşıdan karşıya geçtiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir domuz
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