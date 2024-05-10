İzmir'i yaban domuzu sürüsü bastı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

İzmir'de kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Kalabalık bir kavşakta kaydedildiği fark edilen anlarda bir domuz sürüsü yoldan karşıya geçti. Vatandaşların şaşkına bakışları eşliğinde yolun karşısına varan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
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