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İzmir için adaylığı konuşulan Tunç Soyer'den Aziz Kocaoğlu açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 17.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak adı ön plana çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, yeniden adaylık için yeşil ışık yakmasına, "Benim için değişen bir şey yok" sözleriyle yanıt verdi..

İzmir için adaylığı konuşulan Tunç Soyer'den Aziz Kocaoğlu açıklaması

CHP Parti Meclisi'nde adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanacağı ileri sürülen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık için son anda yeşil ışık yakmasını değerlendirdi. Adaylık konusunda açıklama yapmanın Kocaoğlu'nun en doğal ve yasal hakkı olduğunu belirten Soyer, yapılan hamleyi eleştirmenin mümkün olmadığını belirtti. Soyer, "Kendi kişisel tercihi, hakkı. Aday olmak yasal hakkı" dedi.

'SÜRPRİZ OLDU'

Aziz Kocaoğlu'nun son anda yaptığı bu çıkışın kendisi için de sürpriz olduğunu aktaran Başkan Soyer, "Kime olmadı ki, en yakınlarına bile sürpriz oldu" diye konuştu.

Soyer, Aziz Kocaoğlu'nun açıklamaları için, "Bu yeni durumun, benim durumumu değiştirecek bir özelliği yok. Yeni bir şey değil benim için. Benim için değişen bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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