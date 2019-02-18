HABER

"İzmir için çok güzel projelerimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Altınordu gibi kulüplerin daha da artmasını temenni ediyoruz" - "Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var"

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir için çok güzel projelerinin olduğunu belirterek, "Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var." dedi.

İzmir ziyareti kapsamında ilk olarak Yeşilyurt'taki Altınordu Kulübü Sait Altınordu Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'nu, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altınordulu minik futbolcular karşıladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile tesislerde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, tesis çıkışında yaptığı açıklamada, Altınordu'nun Türkiye için örnek bir model olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Altınordu'nun sadece sportif değil etik anlamda da iyi futbolcular yetiştirme amacında olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz de her geldiğimizde Altınordu'yu ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin her vilayetinde sporla, futbolla ilgili konuda gündemi Altınordu'ya getiriyoruz. Çünkü Altınordu çok önemli bir model. Altınordu gibi kulüplerin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu noktada bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız. Ben bu manada kulüp başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra ziyaretlerimiz, desteklerimiz devam edecek."

Seçimlere giderken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile bir arada olduklarına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir için çok güzel projelerimiz var. Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var. İzmir'deki yetenekli sporcularımızın keşfedilmesiyle ilgili projelerimiz mevcut. Bizi izlemeye devam ederseniz, seyahatimiz boyunca konuşmaya devam edeceğiz. İzmir bizim için çok önemli. Bizi izlemeye devam edin inşallah."

Daha sonra Karabağlar Gençlik Merkezine geçen Bakan Kasapoğlu'nu kapıda gençler karşıladı. Merkezdeki atölyeleri gezen Kasapoğlu, söylenen bir türküye eşlik etti, bez torba dikimine yardım etti. Kasapoğlu, merkezdeki bir çocuğun Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söylemesi üzerine, atölyede bulunan çocukları Ankara'da ağırlayacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra merkezin karşısındaki spor salonunda incelemelerde bulundu.

Buraya giden gün batmada geri dönmüyorBuraya giden gün batmada geri dönmüyor
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altınordu Gençlik ve Spor Bakanı izmir Mehmet Muharrem Kasapoğlu Tesis ziyaret

En Çok Okunan Haberler

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.