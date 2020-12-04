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  4. İzmir için korkutan açıklama: Olası 5 üstündeki bir artçı tehlike yaratır

İzmir için korkutan açıklama: Olası 5 üstündeki bir artçı tehlike yaratır

04.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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İzmir için korkutan açıklama: Olası 5 üstündeki bir artçı tehlike yaratır

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Yunanistan'ın Samos Adası açıklarında meydana gelen depremin, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6. büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, olası 5 üstündeki bir artçının İzmir için tehlike yaratacağını belirterek, "Depremin büyüklüğü 5.2, 5.3 gibi olursa Bayraklı ilçesi tarafında bulunan ağır hasarlı bazı binaların tekrar hasar görüp yıkılabilmesi söz konusu" dedi.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün Yunanistan'ın Samos Adası'nda açıklarında meydana gelen, İzmir'in özellikle Seferihisar, Kuşadası ve Menderes gibi kıyı kesimlerinde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Sözbilir, depremin 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi. Bu depremin bölgedeki 4 bin 217'nci artçı sarsıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Samos'ta meydana gelen bir deprem. Bu bölgede artçılar daha birkaç ay sürebilir. Çünkü Türkiye ölçeğinde baktığımızda, 24 Ocak'taki Elazığ depreminin artçıları hala sürüyor. Dolayısıyla 1 yılı geçebilir de. 5'e yakın artçılar beklenebilir. Bunlar can ve mal kaybına yol açacak depremler değil. Büyük ölçekli depremlerde etkileniyoruz, bunlardan değil. İzmir'in kendi faydalarına baktığımızda henüz bir deprem yok. Bir Gümüldür fayının köşesinde 1-2 deprem yoğunluğu var. Bunlar da olağan. Bu bölgede fayların belli oranda etkilenmesi çok olağandır. Ancak bizim faylarımız tetiklenme konumuna geçmedi" dedi.

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'OLASI 5 ÜSTÜNDEKİ BİR ARTÇI İZMİR İÇİN TEHLİKE YARATIR'

Olası 5 üstündeki bir artçının tehlike yaratacağını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğü 5.2, 5.3 gibi olursa Bayraklı ilçesi tarafında bulunan ağır hasarlı bazı binaların tekrar hasar görüp yıkılabilmesi söz konusu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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