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İzmir iftar saati 2020: İzmir iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 09:43 | Son Güncelleme

İzmir iftar saati kaçta merak ediliyor. Ramazan’da oruç tutanlar için doğal olarak iftar saati oldukça önemli. Özellikle gün içinde iftara ne kadar kaldı öğrenebilmek için iftar vakti kaçta bakılıyor. Peki İzmir iftar saati kaç? İzmir ve çevresindekiler bugün oruç saat kaçta açılacak haberimizden öğrenebilirler.

İzmir iftar saati 2020: İzmir iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Mübarek Ramazan ayı başladı ve bugün niyetli olanlar oruç açmak için iftar vaktini bekliyorlar. Peki İzmir iftar saati kaç? Bu sene Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıda, eş dost ile veya iftar çadırlarında oruç açamayacağız ama bereketli Ramazan soframızla oruç açarken gönlümüzde olacaklar. Peki bugün İzmir iftar vakti nedir? İzmir iftar saati kaç?

24 NİSAN İZMİR İFTAR SAATİ

İftar vakti: 20:03

İzmir Ramazan ayı imsakiyesi için tıklayınız

İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, “Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.” ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu oruç nasıl açılır bizimle paylaştı:

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

ORUÇ TUTARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oruç tutan bir insanın diğer günlere göre daha dikkatli davranması gerekir. Çünkü kişi aç ve susuz olduğu için çabuk sinirlenebilir.

Bundan dolayı kişinin kendisini sinirlendirecek hareketlerden, ortamlardan uzak durması gerekir. Keza orucun sevabını götürebilir. Günahlardan uzak durulması gerekir, kızmamak, aynı şekilde insanları kızdırmayacak davranışlarda bulunmamak gerekir.

Mümkün olduğu kadar sevap olan işler ve ibadetler yapılmalıdır. Bunlar oruçlu olan insanın yapması doğru olan davranışlardır. Keza insanın orucunu bozacak şeylerden uzak durmak, onu çağrıştıranlardan da uzak durmak gerekir.

Şehevi arzulardan, bunu çağrıştıran filmlerden, dizilerden uzak durulmalıdır. Bunlardan uzak durulursa orucun sevabı daha çok alınmış olur.

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