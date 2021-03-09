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İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi’nde yangın paniği

09.03.2021 03:54 | Son Güncelleme:
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İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi’nde yangın paniği

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Yangın, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Harmandalı mevkisindeki 9685 sokakta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi binasında çıktı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Harmandalı mevkisindeki 9685 sokakta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi binasında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan kısa çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının bir odada bulunan kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilirken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince maddi hasara neden olan olayla ilgili yarın detaylı açıklama yapılacağı öğrenildi.

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