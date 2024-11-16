İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV açıklaması!

Muğla'da 8'inci sınıf öğrencisi A.K. isimli erkek çocuk, geçen ağustos ayında kilo kaybı ve beslenme bozukluğu gibi şikayetlerle ailesi tarafından İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.K. bir süre tedavi gördü ancak şikayetleri devam edince aile bu kez eylül ayında Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde A.K.'nın HIV pozitif olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan A.K., hayatını kaybetti. A.K.'nın babası K.K.'nın ise şubat aylında HIV pozitif olduğu ortaya çıktı.

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA!

Olaya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HIV virüsü sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır