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İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden doktoru darbedenlere suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Bornova ilçesindeki bir aile sağlık merkezinde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nu darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli hakkında İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu - Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

İZMİR (AA) - İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Salnur, Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde geçen cuma günü hasta yakını 4 kişinin saldırısına uğrayan doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olayda camları kırılan aile sağlığı merkezinde incelemede bulunan Salnur, yaşananlarla ilgili Yoğurtçuoğlu'ndan bilgi aldı.

Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti her zaman kınadıklarını söyledi.

Üzücü olaya müdahil olduklarını ve konuyu takip edeceklerini vurgulayan Salnur, "Hukukçularımız da takip ediyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Aile hekimimize yapılan saldırıyla ilgili emniyet müdürümüz ve savcımızla da görüştük. Onlar da konuyu yakından takip ediyor." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının her zaman hastalarının yanında olduğunu vurgulayan Salnur, şiddet konularının ise toplumu üzdüğünü ifade etti.

- "Araya girenlerin darbedilmesi beni daha çok üzdü"

Doktor Yoğurtçuoğlu ise saldırıda burnunun kırıldığını ifade etti.

Bacağında da darp izlerinin olduğunu vurgulayan Yoğurtçuoğlu, "İyileşme aşamasındayım ama yaşadıklarım psikolojimi etkiledi. O sırada eşim de yanımdaydı. Araya girmeye çalışan vatandaşların darbedilmesi beni daha çok üzdü. Umarım bana yapılan saldırı doktorlara yapılan son şiddet olur." şeklinde konuştu.

İzmir Tabip Odası tarafından bazı meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla aile sağlığı merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

- "Sağlıkta şiddeti önleme yasası bir an önce çıkarılmalı"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da "Sağlık Bakanlığı, TTB ile birlikte çalışmaya başlamalıdır. Yakın zamanda yapılan yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu artık meydandadır. Birliğimizin önerdiği doğrultuda etkili bir sağlıkta şiddeti önleme yasası bir an önce çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan Yoğurtçuoğlu'na yapılan saldırı aile sağlığı merkezinin karşısında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sağlık merkezine kamyonetle gelen B.K'nin kocası M.K ve arkadaşlarının doktor Yoğurtçuoğlu'na bina dışında sopalarla saldırmaları yer alıyor.

- Olay

İddiaya göre, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde 29 Mart'ta, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K. adlı kadının bu teklifini kabul etmemişti.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K'nin kocası M.K. ve yanındakiler, Yoğurtçuoğlu ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ü darbetmiş, olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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