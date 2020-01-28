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İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop: "Gözlem altına alınan hastada koronavirüs tespit edilmemiştir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 20:12 | Son Güncelleme

İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop: "Gözlem altına alınan hastada koronavirüs tespit edilmemiştir"

İZMİR (AA) - İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, yeni tip koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastanın yapılan tahlillerinde virüsün tespit edilmediğini bildirdi.

Öztop, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle tek kişilik odada gözlem altına alınan hastanın referans laboratuvarında yapılan tahlillerinde virüse rastlanmadığını belirtti.

İzmir'de 10 gün önce Çin'e iş seyahatinde bulunan bir kişi ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle rahatsızlanmasının ardından dün özel bir hastaneye başvurmuş, hasta ve eşi yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

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