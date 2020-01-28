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İzmir İl Sağlık Müdürü’nden “korona virüs” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 20:00 | Son Güncelleme

İzmir’de korona virüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan hastanın durumuna ilişkin açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, hastada korona virüsü tespit edilmediğini belirtti.İddiaya göre K.Ü.

İzmir’de korona virüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan hastanın durumuna ilişkin açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, hastada korona virüsü tespit edilmediğini belirtti.
İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü’nün, 10 gün önce Çin’in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi. K.Ü ve eşi iki gündür gözlem altında tutuluyordu.
Sonuçların çıkmasının ardından açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, "Müdürlüğümüze bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde korona virüsü şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda korona virüsü tespit edilmemiştir" dedi.

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