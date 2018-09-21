İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Dövizde yaşanan dalgalanma sebebiyle birçok ürüne zam gelirken, fırsatçılar da bu dalgalanmayı kullanmaya devam ediyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Yamanlar Pazaryeri'nde de kurdaki artış sebebiyle esnaf isyan ederken, onları isyan ettiren ürünlerdeki artış değil umumi tuvalet ücretinin dolardaki artış sebebiyle yüzde 50 zamlanması. Esnaf dün sabah 1 TL vererek yararlandıkları umumi tuvaletin 1,5 TL olduğunu öğrenirken, görevlinin dolarda yaşanan artış sebebiyle bu zammı uygulandığını söylemesi üzerine isyan etti.

Dün sabah tuvalete girmek istediği sırada zammı öğrenen Servet Yıldırım isimli esnaf, yaşanan zammın dolardaki artış sebebiyle olmasından dolayı büyük bir şok yaşadığını belirtti. Yıldırım, "Sabah pazara geldiğimizde her zaman 1 TL vererek kullandığımız tuvaletin artık 1,5 TL olduğunu öğrendik. Bunun nedenini sorduğumuzda da görevli arkadaşımız dolardaki artış sebebiyle zam geldiğini söyledi. Biz de zabıtaya şikayette bulunduk ancak ilgilenmediklerini söylediler" dedi.