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İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir pazarda esnafın kullandığı umumi tuvalete dövizdeki artış sebebiyle yüzde 50 zam gelmesi pazarcıları isyan ettirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Dövizde yaşanan dalgalanma sebebiyle birçok ürüne zam gelirken, fırsatçılar da bu dalgalanmayı kullanmaya devam ediyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Yamanlar Pazaryeri'nde de kurdaki artış sebebiyle esnaf isyan ederken, onları isyan ettiren ürünlerdeki artış değil umumi tuvalet ücretinin dolardaki artış sebebiyle yüzde 50 zamlanması. Esnaf dün sabah 1 TL vererek yararlandıkları umumi tuvaletin 1,5 TL olduğunu öğrenirken, görevlinin dolarda yaşanan artış sebebiyle bu zammı uygulandığını söylemesi üzerine isyan etti.

Dün sabah tuvalete girmek istediği sırada zammı öğrenen Servet Yıldırım isimli esnaf, yaşanan zammın dolardaki artış sebebiyle olmasından dolayı büyük bir şok yaşadığını belirtti. Yıldırım, "Sabah pazara geldiğimizde her zaman 1 TL vererek kullandığımız tuvaletin artık 1,5 TL olduğunu öğrendik. Bunun nedenini sorduğumuzda da görevli arkadaşımız dolardaki artış sebebiyle zam geldiğini söyledi. Biz de zabıtaya şikayette bulunduk ancak ilgilenmediklerini söylediler" dedi.

Yaşanan zam sebebiyle tuvalete girmediklerini kaydeden Yıldırım, "Kağıt ve sabunda artış yaşanması sebebiyle zam geldiğini söylediler. Bizler tuvalete giremiyoruz. Zaten tuvaletler de oldukça kötü durumda. Lavabolarımız leş gibi ve bakımsız" ifadelerini kullandı.

'ARABALARIN ARASINDA İHTİYAÇ GİDERİLİYOR'

Tuvalet zammı sebebiyle vatandaşların arabaların arasına girerek ihtiyaçlarını giderdiğini dile getiren Filiz Kınık, "Tezgahım ile tuvalet arasında yaklaşık 20 metre var. Ben gün içinde kokudan duramıyorum. Üstüne bir de tuvalet ücretini 1.5 TL yaptılar. Hizmet yok ama para istiyorlar. Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için komşularına veya yakınsa evlerine gidiyorlar. Erkekler de arabaların aralarına girip ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Biz düzgün hizmet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşar Kaya isimli esnaf da yapılan zammın fırsatçılık olduğunu savunarak, "Tuvaletlerde hijyen yoktu. Bunun yanında dolar yükseldi gerekçesiyle bir de zam yapıyorlar. Bunun adı fırsatçılık. Kurda yaşanan dalgalanma sebebiyle tuvaletçi de bu fırsatı kaçırmak istemedi ve yüzde 50 zam yaptı" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
izmirlilere mustahak başlarında nede olsa chp li belediye var :D hacı sunu akplibelediyeler yapsa yorum yıkılırdı şurda :D
İnsan olmanın dini olamayacağını bir kez daha görmüş olduk, gayrimüslim olanlar müslümanım diyen bizlerden daha dürüst daha adil daha İNSAN.
otuvaletçi markete gider kasapa gider ne görürü herşey yüzde 35 zamlı neyapsın garibim 1.35 olcana 1.5 olur bence haklı.
HADİ ORASI PAZAR YERİ ÖZEL SEKTÖR..Ula geçen gün BAĞCILAR ÇİFTLİK merkez camisinin tuvaletini kullandım daha önce 50 kuruş olan caminin WC si şimdi 1 tl olmuş:))hadi onuda bırakın son zamanlarda yerli ürün diye TORKU nun litrelik sütünü alayım dedim 2 hafta önce 4 tl ye aldığım süt bi anda 4.75 tl ye çıktı..böyle bi kazıkta ancak sözde yerli ürünlerimizde olurdu.. hadi ALLAH CCc şükürler olsun esnafım öyle böyle çocuklarıma süt alabiliyorumda askeri ücretle çalışan bir kişi evladına nasıl alsın o sütü...insanda birazda ALLAH CC korkusu olsun..
kim takar reisi
Yediğimize içtiğimize zam gelince çıkarması da zamlı oldu tabi :)
Sıçarım böyle işe dicem ama bazı yerlerde wc 2 tl.
Yılbaşından beri suya %35 zam geldi. 6-7 ay önce aldığımız tuvalet kağıdı peçete tam iki katı zamlandı. Bunda suç tuvaletçinin mi oluyo.
ŞİMDİ BU VATANDAŞIN DOLARLA NE İŞİ VAR ÖYLEMİ; PEKİ ŞİMDİ BİRDE ŞU PENCEREDEN BAKALIM: BU VATANDAŞ GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN PARA KAZANMASI LAZIM, KAZANDIĞI PARAYI HARCARKEN ALDIĞI BÜTÜN ÜRÜNLERE ZAM GELMİŞ DAHA ÖNCEDEN 1000 TL İLE ALDIĞI ÜRÜNLER (GIDA ÖNCELİKLİ) ŞİMDİ EN AZ 1400 TL OLMUŞ TUVALETTEN 3-5 KURUŞ KAZANAN VATANDAŞLA UĞRAŞANA KADAR EN TEMEL İHTİYAÇ GIDAYA NE KADAR ZAM GELMİŞ Bİ BAKSANIZ ANLARSINIZ.DOLAR ARTTI DİYE ŞAKKADANAK ZAM YAPAN BÜYÜK FİRMALARA SÖZ EDİN TUVALETÇİ NE YAPSIN GARİBAN KÜÇÜK ESNAF ÖLSÜN BÜYÜK AĞABABALAR PARAYA PARA KATSIN SONRADA KRİZ YOK KERİZ ÇOK.
tuvaletçinin gideri artmış sizin girdiğiniz markete o da giriyor gider artarken gelirin yerinde sayması ne kadar adil.
Bizim milletin dünyada eşi benzeri yoktur. Ülkede develüasyon oldu. 3 ayda kullandığımız, yediğimiz, içdiğimiz her şeyin fiyatı yüzde 100 zamlandı. Bunlara sesini çıkarmayan dangalaklar garibanın 50 kuruşuna göz dikmişler.
Peçeteler dolardan olunca:)Gahrolsun amerigaa
ya bnm anlamadigim bu wc sahibininde alkdiklari dolar bazli onun icin zam yapio mazot alio zamli misal burada hukumet hedef saptiriyor zam dolarla isi olmayan zam yapmicak dioy iyide hersey dolarla siz neden turk vatandasligini dolarla satiyorsunuz o zmn
ucuz bile 2 TL OLMALI PADISAHIM ÇOK YASAAA
Bizim milletin dünyada eşi benzeri yoktur. Ülkede develüasyon oldu. 3 ayda kullandığımız, yediğimiz, içdiğimiz her şeyin fiyatı yüzde 100 zamlandı. Bunlara sesini çıkarmayan dangalaklar garibanın 50 kuruşuna göz dikmişler.
küçük büyük ayrımı olsun , belki adam işeyecek peçete su harcamayacak
Adam o 1 lirayla eve 1adet ekmek alıyordu şimdi alamıyor o nasıl olacak
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