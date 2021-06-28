İzmir’in hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi

26 Haziran günü saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi’ndeki bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre gece Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uykuya daldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özcan, sabah bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan’ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Özcan’ın cenazesi memleketi Kemalpaşa ilçesine getirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Özcan’ın naaşı, Bağyurdu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından götürüldüğü Bağyurdu Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (İHA)

