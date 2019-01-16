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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:01 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki oyun parkında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, oyuncaklar zarar gördü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Dün akşam saatlerinde, Şemikler Mahallesi 6295 Sokak'ta bulunan oyun parkında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Parktaki oyuncakların alev aldığını gören mahalle sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Oyuncakların zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay sırasında parkta oynayan çocuk bulunmaması olası tehlikeyi önledi. (DHA)

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