İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu sürprizi

Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi zengin oyuncu kadrosunu bir araya getiren "İzmir’in Kızları" oyunu, pazar akşamı Uniq Hall’de Sezen Aksu’nun da aralarında yer aldığı, yoğun bir seyirci katılımıyla sahnelendi.

Kendi şarkılarından hazırlanan "İzmir'in Kızları"nı ilk kez izleyen usta sanatçı, gösteri sonrası oyuncularla bir araya geldi. Oyuncuları tek tek kutlayan Sezen Aksu, "Son derece bizden, sıcak, sarıp sarmalayan bir Ege hikayesi izledim. Özgün, özenli ama özentisiz olması çok değerli. Karmakarışık duygular içinde seyrettim; güldüm, ağladım. Kendi söylediği şarkılara hislenen şarkıcı durumuna düşmekten dolayı biraz mahcup oldum mu, oldum. Yönetmeni ayrıca kutlamak isterim. Bir kadın yönetmenin elinden çıkması beni çok etkiledi. Senaryo ile şarkıların örgüsü de çok iyi düşünülmüştü. Herkesin ellerine, emeğine sağlık" dedi.

Serdar Saatman’ın yazdığı "İzmir Kızları"; Gaye Cankaya’nın rejisi, Selçuk Borak’ın koreografisi ve Murat Cem Orhan’ın müzik direktörlüğüyle sahneye taşınıyor.



