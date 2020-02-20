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İzmir'in Konak ilçesindeki laf atma cinayetinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 20:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Alp Can Gülçiçek, toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan B.A.'nın verdiği ifadede Gülçiçek'in, yanındaki kuzenine laf attığını ve bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki laf atma cinayetinde yeni gelişme

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İzmir Konak Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan B.A., Alp Can Gülçiçek'le (24) sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. B.A., yanında bulundurduğu bıçağı Gülçiçek'in vücuduna ardı ardına sapladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun 4 yerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülçiçek kanlar içerisinde yere yığıldı. B.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, ağır yaralandığı belirlenen Gülçiçek ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülçiçek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, B.A. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. B.A.nın, ifadesinde, Gülçiçek'in yanındaki kuzenine laf attığını ve bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda bıçakladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Tepecik Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Gülçiçek'in ailesi ve arkadaşları katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Gülçiçek'in cenazesi Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak cinayet

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