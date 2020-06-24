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İzmir'in Küner Mahallesi'nde koronavirüs vakaları hızla artıyor! Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 19:04 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu mahallede sıkı tedbirler uygulanırken, Valilik konu hakkında, "Toplam 38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir" açıklamasını yaptı.

İzmir'in Küner Mahallesi'nde koronavirüs vakaları hızla artıyor! Valilik'ten açıklama

İzmir Valiliği, Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, mahallede sıkı tedbirlerin uygulandığını, karantinanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 21 Haziran 2020 tarihinde mahallede 19 kişiye koronavirüsü tanısı konulduğunun ifade edildiği açıklamada, "Yapılan tespit üzerine 22 Haziran 2020 tarihinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından bir filyasyon ekibi gönderilerek yerinde inceleme yapılmış, filyasyon raporu hazırlanmıştır. Mahallede olgu sayılarının artmaması için 23 Haziran 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınacak önlemler belirlenmiş, mahalleye giriş ve çıkışlarda ateş ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca Menderes İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı sağlık tedbirleri alınmıştır" denildi.

"TOPLAM 38 KİŞİYE COVID-19 ENFEKSİYONU TANISI KONULDU"

Bugüne kadar toplamda 38 kişiye koronavirüsü tanısı konulduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mahallede filyasyon çalışmaları devam etmekte olup, 24 Haziran 2020 tarihinde 25 kişilik bir filyasyon ekibiyle tek tek haneler gezilerek bakanlığımız Covid-19 rehberi doğrultusunda uygun görülen kişilerden numune alımları başlamıştır. 24 Haziran 2020 tarihine kadar mahallede toplam 38 kişiye Covid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir. Hastalarla temaslı olan kişilere yönelik önlem alınmış, günlük takipleri yapılmaktadır."

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