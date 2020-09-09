İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları! 9 Eylül resimli mesajlar ve kısa anlamlı sözler!

Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla 98 yıl önce bugün İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu için kutlama mesajları, resimli İzmir mesajları ve Atatürk'ün İzmir sözleri araştırılıyor... 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun Yunan işgalinde olan İzmir’i düşmandan kurtarmasının üzerinden 98 yıl geçti. Yunan ordusunu Afyonkarahisar'dan başlayarak sırayla; Kütahya, Gediz, Emet ve Tavşanlı'ya denize döken Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusu İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. İzmir'in Kurtuluş'u sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de kutlanıyor. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu anlamlı sözler, Mustafa Kemal'in İzmir hakkında sözleri...

İZMİR'İN KURTULUŞU 9 EYLÜL RESİMLİ MESAJLAR

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir’in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Akdeniz Karadeniz; Ah Ege'de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmirin kurtuluşunun 98. Yılı kutlu olsun!