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İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları! 9 Eylül resimli mesajlar ve kısa anlamlı sözler!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 08:53 | Son Güncelleme

Bugün 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu'nun 98. yılında kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Yunan ordusunu Afyonkarahisar'dan başlayarak sırayla; Kütahya, Gediz, Emet ve Tavşanlı'ya denize döken Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusu İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. İşte İzmir'in Kurtuluşu için kutlama mesajları ve resimli İzmir mesajları...

İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları! 9 Eylül resimli mesajlar ve kısa anlamlı sözler!

Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla 98 yıl önce bugün İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu için kutlama mesajları, resimli İzmir mesajları ve Atatürk'ün İzmir sözleri araştırılıyor... 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun Yunan işgalinde olan İzmir’i düşmandan kurtarmasının üzerinden 98 yıl geçti. Yunan ordusunu Afyonkarahisar'dan başlayarak sırayla; Kütahya, Gediz, Emet ve Tavşanlı'ya denize döken Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusu İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. İzmir'in Kurtuluş'u sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de kutlanıyor. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu anlamlı sözler, Mustafa Kemal'in İzmir hakkında sözleri...

İZMİR'İN KURTULUŞU 9 EYLÜL RESİMLİ MESAJLAR

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir’in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

Akdeniz Karadeniz; Ah Ege'de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmirin kurtuluşunun 98. Yılı kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. O yüzden gâvurdur kimilerinin gözünde… İyi ki doğdun İZMİR!

Gâvur değil de güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmirin işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

İZMİR’İN KURTULUŞU ANLAMLI KISA KUTLAMA MESAJLARI

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

Doğum günün kutlu olsun İzmir’im. Sen Atatürkçü çağdaş Türkiye’nin umudusun, daim ol. En çok da sana Günaydın!

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

9 Eylül; Milli mücadeledir, İlk kurşundur, Hasan Tahsin’dir, Özgürlüktür, Türkiye’dir, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür! Kutlu olsun!

Kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlu olsun güzel İZMİR

Ve dedim ki “İyi ki İzmirliyim” 9 Eylül İzmir’im doğum günün kutlu olsun

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

Dünyada TÜRK olmak gibidir, Türkiye’de İZMİRLİ olmak ! Doğum günün kutlu olsun İzmir’im

Türk’ün sancağını öne koydular. Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. Kader böyle imiş ey garip ana. Kanım feda olsun güzel vatana. İzmir’in kurtuluşunun 98. Yılı kutlu olsun!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

Yüce başkomutan Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Özgürlüğün kutlu olsun güzel İzmir

İzmir’in Türk bayrağını taktığı gün,kurtuluş günü, doğum günü ve her günü kutlu olsun

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

9 Eylül İzmir’imin kurtuluşu olduğu gibi, keşke Yunan galip gelseydi diyenlerle ayrılma noktasıdır! Kutlu olsun!

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

9 Eylül sadece bir şehrin değil ülkenin kurtuluşunun günüdür. Bu vatan için şehit olan, ter döken, çalışan herkesten Allah razı olsun!

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

Tarih 9 Eylül 1922! Mustafa Kemal komutasındaki Türk askeri, yaklaşık 3 yıldır Yunan işgali altında olan İzmir’i düşmandan kurtardı. Kutlu olsun!

Gâvur değil de güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

izmirin kurtuluşu resimli kutlama mesajları

İzmir’de işgalci düşmana ilk kurşunu sıkarak bu uğurda verdiği canıyla milli mücadelenin fitilini ateşleyen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun!

İzmir’i düşman işgalinden kurtaran Gazi M.Kemal Atatürk v silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir’dir. İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Türk kanı içmeyi sevap kabul eden Hrisostomos zihniyetine karşı kazanılan bir zaferdir. İzmir’in değil Türk’ün kurtuluş günüdür.

İzmir’in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun

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