İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı yürüyüşün ardından protokol tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kent İzmir, 9 Eylül’ü törenlerle kutlayacak. 9 Eylül törenleri, saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden Zafer Yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte yüzlerce İzmirli, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. 7’den 70’e vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Yürüyüşe, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

ÇELENK SUNUMU YAPILDI

Protokol daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde yerini aldı. İlk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi, ardından sırasıyla Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve siyasi partilerin milletvekilleri de katılım gösterdi. Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.