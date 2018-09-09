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İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları (9 Eylül törenleri) saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden Zafer Yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte yüzlerce İzmirli, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Yürüyüşe, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce de katıldı.

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı yürüyüşün ardından protokol tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kent İzmir, 9 Eylül’ü törenlerle kutlayacak. 9 Eylül törenleri, saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden Zafer Yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte yüzlerce İzmirli, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. 7’den 70’e vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Yürüyüşe, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

ÇELENK SUNUMU YAPILDI

Protokol daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde yerini aldı. İlk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi, ardından sırasıyla Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve siyasi partilerin milletvekilleri de katılım gösterdi. Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

muharrem-ince

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15’ten itibaren konser ve gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada İzmirlilere hitap edecek. Saat 17.00’de Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki yürüyüşünden sonra İzmir semaları, saat 17.30’dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterilerine sahne olacak. Saatler 20.30’u gösterdiğinde, İzmir’deki coşku doruğa çıkacak. İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket edecek Fener Alayı, marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı’na kadar ilerleyecek. Saat 21.00’den itibaren ise Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası sahne alacak. Gece, İzmir Marşı eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek. (İHA)

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keşke heryer izmir olsa medeniyetsiz maluk
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