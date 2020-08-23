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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 08:07 | Son Güncelleme

İzmir'de'in Menderes ilçesi Efemçukuru Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın

Efemçukuru Köyü'ndeki ormanlık alanda bugün saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 12 arazöz ve 4 dozer ile orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan yangının maden sahasına yakın bir alanda çıktığı ve ilk belirlemelere göre bölge yerleşim alanlarına herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın

(DHA)

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