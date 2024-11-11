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  4. İzmir'in Selçuk ilçesinde yangın faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde yangın faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti

11.11.2024 21:55
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11.11.2024 21:55
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İzmir'in Selçuk ilçesinden kahreden bir haber geldi. Evde ısınmak için yakılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen yaşları küçük 5 kardeş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa A., iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

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DEVRİLEN ELEKTRİK SOBASI EVİ YAKTI

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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3'Ü OLAY YERİNDE 2'Sİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

ACI HABERİ ALAN ANNE FENALAŞTI

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı. (İHA-AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın Selçuk
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