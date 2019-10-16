İzmir iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

İzmir’deki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin güney sınırındaki terör koridoru oluşumunu engellemek ve bölgede huzuru yeniden sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ev sahipliğinde gerçekleşen ortak açıklama toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. İbrahim Gökçüoğlu, hazırlanan ortak destek bildirisini okudu. Gökçüoğlu, “Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır” dedi.

“Terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez”

Suriye’deki terör örgütlerinin yerel halkı yerinden ettiğini ve halkın tepkisinin giderek arttığını belirten Gökçüğlu,"Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir” şeklinde konuştu.