İzmir iş dünyasından deprem bölgesine yardım

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) üyelerinin desteğiyle hazırlanan 1 kamyon yardım malzemesi Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine gönderildi.

EBSO Ocak ayı meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin deprem kuşağı içinde olduğunu hatırlatan Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki yapılarımız kalitesiz. Kontrol sistemi, depremde yıkılan binalarda çalışmamış. Tüm Türkiye Elazığ depremi sonrası birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bir girişimde bulunduk. EBSO, İZTO ve İTB olarak bizden talep edilen çocuk bezi, katalitik soba ve gıda malzemeleri yüklü bir kamyonu yola çıkardık."

Yorgancılar, Türkiye'nin yıkılmayan binalar yapmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

