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İzmir iş dünyasını heyecanlandıran yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

OTOMOTİV devi Volkswagen tarafından Manisa'da fabrika kurulacak olması, İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - OTOMOTİV devi Volkswagen tarafından Manisa'da fabrika kurulacak olması, İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, fabrikanın bölge ekonomisine sunacağı katkılara dikkat çekerek, istihdam açısından da umut verici olduğunun altını çizdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yetkilileri, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'den Manisa'yı seçti. Türkiye yatırımının kesinleşmesi, İzmirli iş insanlarını da sevindirdi. Volkswagen'in Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurmasını değerlendiren EBSO Yönetim Kurum Başkanı Ender Yorgancılar, dünya markası olan kurumun Türkiye'de yatırım yapmasının, ülke reklamı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, "Yatırımın büyüklüğüne baktığımız zaman özellikle otomotiv sektörünün bölgemizi seçmiş olması, bizim açımızdan ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugüne kadar Türkiye hem Bursa hem de Kocaeli bölgesinde özellikle otomotiv üretimi, yan sanayisi ile ön plana çıktı. İzmir de otomotiv yan sanayi açısından da bilgi birikimine sahip. Geçmişte bir Opel tecrübesine sahipti" dedi.

İzmir'in otobüs ve kamyon üreten BMC fabrikasına sahip olduğuna da değinen Yorgancılar, bu fabrikada şu anda zırhlı araç üretildiğini anımsatarak, "İzmir'de böyle fabrikaların olması yetişmiş eleman açısından da önemli. Manisa zaten sanayide İzmir'in bir parçası haline geldi. Aradaki bu tünelin açılmasının ardından ulaşım da son derece kolay" diye konuştu.

'YATIRIMIN ÜLKEMDE YAPILMASI HER ŞEYİN BAŞINDA GELİYOR'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, bu yatırımın, bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse ihracat konusunda çok önemli katkı sunacağını söyledi. Fabrika için Manisa'nın tercih edilmesiyle ilgili Yorgancılar, "Benim için İzmir, Manisa, Kayseri, Konya'dan ziyade bu yatırımın ülkemde yapılması her şeyin başında geliyor. Türkiye'de yapılması bölgeden veya şehirden çok daha önemli ama bizim bölgemizde olması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Manisa'nın önemli teşvik avantajları var. Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü bölge teşviklerinden yararlanıyor. Böyle büyük bir yatırımda sadece bu teşvikler değil daha başka desteklerin de olabileceğini unutmamak lazım. O nedenle bu yatırımın bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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