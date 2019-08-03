HABER

İzmir-İstanbul otoyolu açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İzmir-İstanbul otoyol projesinin 192 kilometrelik kesiminin 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü gideceği Bursa’da Türkiye’nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanının açılışını gerçekleştirecek.

İzmir-İstanbul otoyolu açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İzmir-İstanbul otoyol projesinin 192 kilometrelik kesiminin 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü gideceği Bursa’da Türkiye’nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanının açılışını gerçekleştirecek. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir için önemli olan hükümet yatırımlarından birinin daha hayata geçeceğini belirterek, 3,5 saatte İzmir’den İstanbul’a ulaşma imkanı olacağını kaydetti.
Hükümetlerinin ülkemize kazandırdığı en büyük otoyol projelerinden biri olan projenin yapım çalışmalarının 2010’da başladığını belirten Kırkpınar, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile projenin tamamını 4 Ağustos Pazar günü hizmete açılacak. Bilindiği üzere projede bazı kesimler trafiğe açılmıştı, şimdi ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.
AK Parti olarak İzmir’e hizmet ve yatırım noktasında her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini dile getiren Kırkpınar, “AK Parti olarak dün olduğu gibi bugünde İzmir’e hizmet ve yatırım noktasında her türlü gayreti gösterip, hemşerilerimizin talep ve beklentilerine karşılık vermeye azami oranda gayret gösteriyoruz. Hizmet ederken de bahanelerin arkasına sığınmayıp, imkanları İzmir’e ve İzmirliye adeta seferber ediyoruz. AK parti olarak hayata geçirdiğimiz diğer projelerin olduğu gibi İzmir-İstanbul otoyolunun da İzmir’imiz başta olmak üzere ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Gürsu ovasında dronlu denetimGürsu ovasında dronlu denetim
İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldüİrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Teröre bir darbe daha! Bomba yağdı

Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.