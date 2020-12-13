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  4. İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza: 3 ağır yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza: 3 ağır yaralı

13.12.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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İzmir-İstanbul Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Hayri A. idaresindeki 34 RG 4000 plakalı Renault Clio marka otomobil, Kırkağaç ilçesi gişeleri yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hayri A. ile yanında yolcu olarak bulunan Enes E. ve Oğuz G. ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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