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İzmir-İstanbul Otoyolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 23:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.  Kaza saat 19.30 sıralarında Savaştepe ilçesi gişelerine 4 kilomerte mesafede, İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi. İzmir'den İstanbul istikametine giden Gürkan Aheste yönetimindeki 34 AT 2019 plakalı otomobil, Manisa'nın Soma ilçesi ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi arasındaki Yağcıllı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

İzmir-İstanbul Otoyolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Savaştepe ilçesi gişelerine 4 kilomerte mesafede, İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi. İzmir'den İstanbul istikametine giden Gürkan Aheste yönetimindeki 34 AT 2019 plakalı otomobil, Manisa'nın Soma ilçesi ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi arasındaki Yağcıllı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Aylin Aheste (49) ve Cihan Çeken'in (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Gürkan Aheste ile Can Aheste ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can Aheste'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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