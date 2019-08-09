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İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 00:49 | Son Güncelleme

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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