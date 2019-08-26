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İzmir Karabağlar yangınında, en büyük şüpheli piknikçiler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınının çıkış nedeni, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından araştırılıyor.

İzmir Karabağlar yangınında, en büyük şüpheli piknikçiler

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınının çıkış nedeni, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından araştırılıyor.
Yangının ilk çıkış noktasında topraktan alınan numuneler ve baz istasyonu araştırmalarında kundaklama şüphesini doğrulayan verilere ulaşılamadı. Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkma olasılığı ise ağırlık kazandı.
Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde geçen hafta pazar günü çıkan yangın, 53 saatte kontrol altına alındı. Söndürülmesi için büyük çaba harcanan yangında, 300 arazöz ve söndürme aracı, bin 200 orman personeli görev yaptı. 19 helikopter ise havadan çalışmalara katıldı. Yangında görev alan helikopterler, alevlerin üzerine yaptıkları 3 bin sorti de ise 7 bin 500 ton su bıraktı. Yangının söndürülmesi için çabalar sürdüğü sırada jandarmada kurulan özel ekiple, çıkış nedenini araştırmaya başladı. Özel ekip, ilk çıkış noktasından toprak numuneleri aldı. Aydın'dan getirilen kokuya duyarlı köpekler, bölgede dolaştı. Toprak numunelerinin incelenmesinde herhangi bir yanıcı madde izine rastlanmadı. Baz istasyonu araştırmalarından alınan sonuçlarda da kundaklama şüphesini doğrulayan verilere ulaşılamadı. Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkma olasılığı ağırlık kazandı.

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İzmir Karabağlar yangınında, en büyük şüpheli piknikçilerİzmir Karabağlar yangınında, en büyük şüpheli piknikçilerİzmir Karabağlar yangınında, en büyük şüpheli piknikçiler

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