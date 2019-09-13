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İzmir Karabağlar'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

İl Orman Bölge Müdürü Zafer Derince: - "Burada bir karış boş toprak kalmayacak. 2006'daki Meryemana, 2007 Bornova Çiçekli, 2017 Menderes yangınlarında olduğu gibi biz burada her tarafı ağaçlandıracağız"

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kentte geçen ay meydana gelen orman yangınının ardından alanda boş bölgenin kalmayacağını belirterek, her tarafı ağaçlandıracaklarını bildirdi.

Göreve dün başlayan Derince, yaptığı yazılı açıklamada, Menderes Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ile 18 Ağustos'ta başlayan yangından etkilenen bölgeleri helikopterle incelendiklerini ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Derince, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yangın sırasında ve sonrasında gelişmeleri sürekli takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burayı kesinlikle zamanında ağaçlandıracağımızı taahhüt ediyoruz. İzmirlilerle, sivil toplum örgütleriyle beraber bir metrekaresi bile boş kalmadan bu alanlar ağaçlandırılacaktır. Sahaya geldim, gördüm, arkadaşlarımız gerekli çalışmayı başlatmışlar. 30 Ağustos'ta ilk dozerimiz sahayı sürmeye başladı. Şu anda da kesim işleri devam ediyor, enkaz boşaltılıyor ve 11 Kasım 2019'da burada fidanlar toprakla buluşacak. Burada bir karış boş toprak kalmayacak. 2006'daki Meryemana, 2007 Bornova Çiçekli, 2017 Menderes yangınlarında olduğu gibi biz burada her tarafı ağaçlandıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
ağaçlandırma yangın zafer derince

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