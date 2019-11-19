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İzmir Karaburun'da denize sıfır kaçak inşaat yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesine bağlı Hasseki Mahallesi'nde, olmayan yapıların fotoğraflarını beyan ederek, İmar Barışı'ndan faydalanan kişilerce denize sıfır yapılan inşaat, Karaburun Belediyesi ekipleri tarafından belirlenince, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yıkımı gerçekleştirildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesine bağlı Hasseki Mahallesi'nde, olmayan yapıların fotoğraflarını beyan ederek, İmar Barışı'ndan faydalanan kişilerce denize sıfır yapılan inşaat, Karaburun Belediyesi ekipleri tarafından belirlenince, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yıkımı gerçekleştirildi.
Karaburun Belediyesi ekipleri, kırsal Hasseki Mahallesi'nde, yapı kayıt belgesi aldığı belirlenen inşaatı önce mühürledi. Birinci derecede doğal sit alanı üzerine yapıldığı tespit edilen ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi aldığı ortaya çıkan inşaatın mührü kırıldı. Belediye tarafından mühürlenen inşaatta, mühür kırılarak yeniden çalışmalar başlayınca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Karaburun Belediyesi, inşaatın yıkımı yönünde karar aldı. Bugün iş makineleri, denize sıfır olarak inşa edilen yapıyı yıkmak için alana geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ile Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da yıkım işlemini yerinde takip etti. Ömer Albayrak, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:
"Sayın Bakanımız Murat Kurum'un verdiği talimat gereği kaçak olarak inşaatına başlanan Hasseki Mahallesi'ndeki bu yapıyı, yıkacağız. Bu bölgede yapmış olduğumuz inceleme sonucunda, kaçak inşaatın iki tane yapı kayıt belgesi aldığını belirledik. Bu yapı kayıt belgeleri usulüne göre alınmadığı için, bunların iptalini gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu ve diğer bölgelerde kaçak yapılara asla izin vermeyeceğiz. Bizler de bunların önüne geçmek için ilgili belediyeler ile sahadayız. Bunların tespitini yaparak kaçak yapıların önüne geçmeye çabalıyoruz."
'YAPILAŞMAYA YASAK BÖLGE'
Bölgede yapılaşmanın yasak olduğunu anımsatan Albayrak, "Birinci derecede doğal sit alanı. Yapılaşma yasak. Biz savcılığa kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunduk. Birinci derecede sit alanında olduğu için ayrıca işlem yapacağız. Yapı kayıt belgesi alınırken kişinin beyanı esas alınıyor. Burada ise alınan yapı kayıt belgelerine bitmiş bir evin fotoğrafları yüklenmiş. Sanki daha önce yapılan bir ev varmış gibi gösterilmiş. Bunların hepsini uydu görüntüleri ile tespit ettik. 2019 yılının mart ayında alınan uydu görüntülerinde burada hiçbir yapının olmadığını gördük. Yapı kayıt belgesindeki resimlerin de fotomontaj olduğu tespitini yaptıktan sonra, belgelerin iptalini yaptık" dedi.
'ÖÇKA'YA RAĞMEN YAPILIYOR'
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da Karaburun'un Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) ilan edildiğini hatırlatarak, "Yapı kayıt belgesini insanlar beyana dayalı olarak aldı. Ancak burada ÖÇKA ile inşaat yasaklandı. Bu tip koylarda bunun tespit edilmesi çok zor. Ekiplerimiz zaman zaman koyları geziyor. Burası da tesadüf eseri tespit edildi. Mühürleme işlemi yapıldı, ama mühürler söküldü ve inşaat çalışmaları yapıldı. Yaptığımız ikinci kontrolde de mührün söküldüğünü görünce Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Buraya her geldiğimizde daha fazla yapılaşma ile karşılaşıyoruz. Yetkilerimin ve görevimin bilincinde olarak bu tip kaçak yapılara özellikle bölgemizde izin vermeyeceğiz. Karaburun'da 300 kaçak yapıya işlem yapıldı. Hızla kaçak yapılaşma var. Bizim şartlarımız kısıtlı olduğu için insanlar cesaret ediyor. Bundan sonra yeni bir yıkım ekibi kuracağız. Hızla bölgedeki kaçak yapılaşmalara son vermek istiyoruz. Bizim bölgemiz saklı bir cennet, bunun bozulmasını istemiyoruz. Doğal dokunun bozulmasını koruyarak bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. İnşaat işçileri, yıkımdan önce bölgedeki malzemelerini iş makineleri aracılığı ile aldı. Daha sonra yıkım işlemi gerçekleştirildi.

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