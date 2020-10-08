HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldü

İzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

İzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldü

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Türkiye'de daha büyüğü yokTürkiye'de daha büyüğü yok
"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları açıkladı! "VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Son dakika! 27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika! 27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Dolu ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 24 il için hava durumu uyarısı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Türkiye’de daha büyüğü yok! En geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi
Türkiye'de daha büyüğü yok
Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı
Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı
İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
Aracını böyle gören yıkatmaya götürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.