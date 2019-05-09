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İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, düzenlediği iki günlük Kariyer Günleri etkinlikleri ile öğrencileri ve alanında başarılı firma yetkililerini bir araya getirdi.İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, öğrencileri iş hayatına hazırlayabilmek amacıyla iki gün süren Kariyer Günleri düzenledi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, düzenlediği iki günlük Kariyer Günleri etkinlikleri ile öğrencileri ve alanında başarılı firma yetkililerini bir araya getirdi.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, öğrencileri iş hayatına hazırlayabilmek amacıyla iki gün süren Kariyer Günleri düzenledi. Etkinlikte sağlık sektöründen inşaat sektörüne, makineden lojistik sektörüne kadar birçok firmadan yöneticiler öğrencilere sunum gerçekleştirdi. Kariyer Günleri programında öğrenciler, merak ettiklerini firma yöneticileri ile paylaştı.

“İşe mutfaktan başlıyorlar”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Burhan Suat Çağlayan, Kariyer Günleri’nin açılışında, “Meslek yüksekokulu dendiğinde hep heyecanlanırım. Çünkü orada yaşama yeni başlayan insanların işe mutfaktan başladığını görürüm. Kariyer Günleri ile birlikte gelecekte yapacağınız işinizi şimdiden gözünüze kestirme imkanı bulduysanız çok daha şanslısınız demektir” dedi.

“Öğrencilerimizin geleceğini ve kariyer hedeflerini önemsiyoruz”
Yüksekokul Sekreteri Gülşen Şimşek ise, “İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kariyer Günleri’nde öğrencilerimizi ve kendi alanlarında duayen birçok şirketi bir araya getirdik. Öğrencilerimizin geleceğini ve kariyer hedeflerini önemsiyoruz, yakından takip ediyoruz. Bu anlamda iki günlük etkinliğimizde alanında uzman firma yetkilileri ile öğrencilerimiz arasında sıcak bir temas ve iletişim bağı kuruldu. Öğrencilerimiz sadece CV doldurmakla kalmayıp, firma yetkililerine kendilerini anlatmış oldular. İş mülakatında gerçekleşen iletişim becerilerine de artı değer katmış oldular. Biz öğrencilerimizi sadece öğrencilik süreçlerinde değil, iş hayatlarında da destekliyoruz. Bize ihtiyaç duydukları her noktada da yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Kariyer Günleri’nin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Burhan Suat Çağlayan, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Sözen ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sekreteri Gülşen Şimşek de katıldı.

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri

İzmir Kavram MYO’dan Kariyer Günleri
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