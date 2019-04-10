HABER

İzmir Kemalpaşa'da AK Parti'nin itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatının, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru reddildi.

İzmir Kemalpaşa'da AK Parti'nin itirazı reddedildi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatının, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru reddildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde AK Partili Arif Uğurlu ile CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın yarıştığı seçimlerde, CHP'ye yüzde 45.71, AK Parti'ye ise yüzde 44.56 oranında oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Rıdvan Karakayalı, belediye başkanı seçildi. Ancak AK Parti ilçe teşkilatı, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla önce İlçe Seçim Kurulu'na, ardından İl Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılma için başvuruda bulundu. Ancak AK Parti'nin itirazları reddedildi. Ardından YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla Kemalpaşa'da oyların yeniden sayılmasını istedi. YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti. Böylece CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın mazbatasını almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözlerKüçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler
Mültecilere hijyenik tuvaletMültecilere hijyenik tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.