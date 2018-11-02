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İzmir Kısa Film Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

BU yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı.

İzmir Kısa Film Festivali başladı

İZMİR, (DHA)- BU yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Ulusal ve uluslararası dallarda 'Altın Kedi Ödülleri' için yarışacak filmlerin gösterileceği festivalin açılış gecesi renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye'de uluslararası düzeyde ödül veren ilk kısa film festivali olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği’nin desteğiyle düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali, yerli ve yabancı pek çok sanatçının katılımıyla 19’uncu kez start aldı. Festivalin gala gecesine ünlü sanatçılar Selda Alkor, Funda Eryiğit, Emel Çölgeçen, Erol Aksoy, Cezmi Baskın, Mazlum Çimen, Romen oyuncu Ana Ularu, festival filmleri yönetmenleri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuklar, merkez bahçesinde oluşturulan nostaljik Yeşilçam film platosu ve Türk sinemasının unutulmaz aktör ve aktrislerinin fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisiyle karşılandı.
PİRİŞTİNA: SANATÇILARIN HEP YANINDAYIZ
Gala gecesine eşi Ahu Piriştina ile katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Bizim tüm gayretimiz kentimizde, ülkemizde sanatı yaymak, içselleştirmek. Bu yolda da imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sanatçı olmak, sanatı anlamak ve sanat için fedakarlık yapmak siyaset yapmaktan çok daha zor bir iş. Kendini bu yola adamış, sanat adına ter döken sanatçıların önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.
Festivalin açılışında konuşan Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Selda Alkor, 53 yıllık sanat hayatında ilk kez bir kısa filmde rol almaktan büyük keyif aldığını, festivale daha önce katılmadığına pişman olduğunu belirtti. Açılış konuşmalarının ardından ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu ve Taylan Erler sahne aldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir Kısa Film Festivali başladıİzmir Kısa Film Festivali başladıİzmir Kısa Film Festivali başladıİzmir Kısa Film Festivali başladı

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