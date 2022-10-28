İzmir Kitap Fuarı açıldı

İZMİR (AA) -İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazarlar, şairler ve kitapseverler katıldı.

Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, şehrin doğasıyla ve tarihiyle sanata, sanatçıya, kitaplara kapı araladığını söyledi.

Kentte her mahalleye bir kütüphane kampanyası başlattıklarını belirten Soyer, "Kitap tecrübedir, mümkün olduğu kadar hata yapmadan öğrenmenin aracıdır. Kitapları okuyan ve yazanları desteklemek için İzmir'i bir büyük düşünce meydanı haline getirmek istiyoruz. Bu fuar aslında bu gayretin sonucu. Yayıncılık sektörümüzü bütün bileşenleriyle İzmir'de buluşturan bu fuar sayesinde düşüncenin, sanatın kalbi İzmir'de atsın istiyoruz." diye konuştu.

Fuarın onur konuğu yazar Nedim Gürsel ise çocukluğunda denizi ilk kez gördüğü şehir olan İzmir'e büyük sevgi beslediğini anlattı.

Küçük yaşlarda yaşadığı deniz heyecanını İzmir'e her gelişinde anımsadığını ifade eden Gürsel, "İyi ki İzmir var, iyi ki kitaplar var, iyi ki yazarlar da var ama okurlar da çok önemli." dedi.

Açılış töreninin ardından katılımcılar fuardaki stantları gezdi.

Fuar İzmir B Holü'nde düzenlenen organizasyon, 6 Kasım'a kadar yazarlar, yayınevleri ve okurları buluşturacak.

Yaklaşık 250 yayınevinin katıldığı fuarda, 800'e yakın imza günü, etkinlik ve söyleşi gerçekleştirilecek.

