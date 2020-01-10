HABER
  4. İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirdi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.
Kemalpaşa Belediyesi'nce, Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin yakınına kamyonlarla bırakılan kar, kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirlileri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Semt sakinlerinden Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar ise, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi. Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırdık burada kar görünce" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen 65 yaşındaki Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim. Şimdi burada görünce mutlu oldum. Aileme de götüreceğim" dedi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklamaMalatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama
Patlayan kömür sobası eve zarar verdiPatlayan kömür sobası eve zarar verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan gelen Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Camı kırıp böyle soydular!

Camı kırıp böyle soydular!

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Feriköy Mezarlığı'ndaki tecavüz girişiminde yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Mezarlıktaki iğrenç olayda yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

Nevşehir'de intihar girişimi! Vatandaşlar o anları film gibi izledi

Vatandaşlar o anları böyle izledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.