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İzmir Konak'ta feci kaza! Polis her yerde o aracı arıyor

10.04.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Konak'ta yaşanan feci kaza trafiği 45 dakika boyunca kilitledi. Bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı çift, bulundukları yerden çıkarılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis ise söz konusu kazaya neden olduğu iddia edile beyaz bir Audi marka aracı arıyor.

İzmir Konak'ta feci kaza! Polis her yerde o aracı arıyor

İzmir’deki kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Karabağlar istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu koltuğunda oturan eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇİFT SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı çifti bulundukları yerden kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yaralı karı-koca araçtan çıkarılarak ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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TRAFİK KLİTLENDİ

Öte yandan, kaza nedeniyle caddede yaklaşık 45 dakika boyunca araç yoğunluğu oluşurken, polis tarafından kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen aracı tespit etme çalışmalarının sürdüğü ve çok yönlü olarak çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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