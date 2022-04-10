İzmir Konak'ta feci kaza! Polis her yerde o aracı arıyor

İzmir’deki kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Karabağlar istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu koltuğunda oturan eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇİFT SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı çifti bulundukları yerden kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yaralı karı-koca araçtan çıkarılarak ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK KLİTLENDİ

Öte yandan, kaza nedeniyle caddede yaklaşık 45 dakika boyunca araç yoğunluğu oluşurken, polis tarafından kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen aracı tespit etme çalışmalarının sürdüğü ve çok yönlü olarak çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)



