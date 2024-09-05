İzmir Körfezi için 'ölüyor' dedi, Cemil Tugay'ı canlı yanda eleştirdi! Murat Kurum'dan olay gönderme: "Demek ki daha önemli meseleleri var"

İzmir'de yaşanan balık ölümleri ve yıllardır çözülemeyen denizdeki kirlilikle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Kurum "İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketidir. Ekosistem durma noktasına gelmiştir. İzmir Körfezimiz ölmektedir. Sorumluları İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz diyen ama görevdeyken tek bir adım atmayanlardır" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle;

"Bakanlık olarak acı durumun sebeplerini incelemek için harekete geçtik. Körfezin farklı noktalarında örnek çalışma yapıyoruz. Deniz suyu numuneleri aldık. Numuneleri inceliyoruz, deney gerçekleştiriyoruz. Buradaki kirliliğin sebeplerini araştırmak üzere çalışma yürütüyoruz. Neticede denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu ne demek, evsel ve endüstriyel atıklar su arıtılmadan karışıyor. Bu da beraberinde kötü koku problemini getirmekte. Buradaki canlıları ve İzmir'de yaşayan vatandaşların sağlığını tehdit etmektedir.

"DENİZDE OKSİJEN KALMAMIŞTIR"

İzmir'de 6 miligram oksijen olması gerekirken ölçtüğümüz seviye 1.8, yer yer sıfıra düşmüş durumdadır, denizde oksijen kalmamıştır. Kirlilik parametrelerinin 2020 yılından sonra ciddi miktarda artış yaptığı görülmüştür. İç körfezde zararlı maddeler sınır değerinin tam 2 kat üzerindedir. İç körfezde deniz sirkülasyonu durma noktasına gelmiştir. Körfezin bazı noktalarında yaşam kalmamıştır, balıklarımız oksijensiz kaldığı için ölmüştür. 25 aktif 7 derenin sonucuna baktığımızda içler acısı olduğunu görüyoruz. Tarihin en kötü durumundadır.

Körfezi temizlemek için büyük kanal yapılmıştı. 5.5 kat daha fazla katı ve kirli maddeyi denize bırakmaktadır. Bu İzmir Körfezi için hayati bir sorundur. 5 senede 6 milyondan fazla ceza uygulaması gerçekleştirdik. Çiğli'deki tesisin düzgün çalıştırılmaması nedeniyle.

"İZMİR KÖRFEZİMİZ ÖLMEKTEDİR"

Yüksek miktarda katı atık dip çamuru orta körfeze arıtılmadan aktarılmaktadır. İzmir Körfezi'nin dibinde birikiyor, buradaki derinliği azaltıyor, canlı yaşamını derinden etkiliyor. Körfezde yaşanan çevre felaketidir. Ekosistem durma noktasına gelmiştir. İzmir Körfezimiz ölmektedir. Sorumluları İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz diyen ama görevdeyken tek bir adım atmayanlardır.

İzmir'in her zaman yanında olduk. Yangında, depremde yanına koştuk. Bayraklı'da sokak sokak gezdik. İzmir için yapılması gerekenleri hep birlikte dertlenerek emek vererek mücadele ettik. Biz bakanlık olarak İzmir için sorumluları izleme ve denetim görevimizi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

İnşallah kurulumuz yerel yönetimlere yol gösterecek, bilim insanlarımız yerel yöneticiler için kirlilikle mücadeleye dair yol haritalarını belirleyecek. İzmir Körfezi kaderine terk edilemez, ecdadımızın emaneti, mavi vatanımız".

CEMİL TUGAY'I ELEŞTİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili gelen soruya da yanıt veren Bakan Kurum "İsterdik ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'da burada olsun. Toplantıya katılsın. Kendisini davet ettik. Kendisi yurt dışında olmayı tercih etmiş. Demek ki İzmir'den daha önemli meseleleri var. Neden olmadığını ona sorarsınız." dedi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır