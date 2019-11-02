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İzmir Körfezi, kahverengiye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde su borusunun patlaması sebebiyle evlere ve iş yerlerine su doldu.

Tolga TAHÇI /İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde su borusunun patlaması sebebiyle evlere ve iş yerlerine su doldu. Taşkın sularının denize ulaşması sebebiyle, körfezin rengi kahverengiye döndü.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi.
KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Denizi kahverengi görünce şaşırdıklarını belirten Adem Küçük (33), "Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi. Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, " Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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