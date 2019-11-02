HABER

İzmir Körfezi, kahverengiye döndü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 22:08 | Son Güncelleme

PATLAYAN SU BORUSU TAMİR EDİLDİ İzmir'in Konak ilçesinde, patlayan su borusu belediye ekiplerinin çalışması sonucu tamir edildi.

PATLAYAN SU BORUSU TAMİR EDİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde, patlayan su borusu belediye ekiplerinin çalışması sonucu tamir edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki yol yapım çalışması sırasında İZSU’ya ait 300 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan hasar, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle giderildi. Patlayan boru hızlı bir şekilde onarıldı ve bölgedeki aboneleri etkileyen bir su kesintisi yaşanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri de çalışmalara destek vererek bölgedeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba harcadı. Suyun akışı ile ızgara ve kanalizasyon hattına giren malzemeler İZSU ekiplerince temizlendi ve hattın tıkanması önlendi."
Öte yandan, ana borunun patlaması sonrası şiddetli akan suyla birlikte yüzeydeki toprağın İzmir Körfezi'ne sürüklenmesinin deniz üzerinde yarattığı bulanıklığın geçici olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu anlamda endişe edecek bir durum bulunmadığını dile getirdi.

PARTNER'Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum''Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum'
- DÜZELTME "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: 'Sıfır Atık, en büyük çevre projesi'" başlıklı haberimizdeki "3 pilot il seçildi" ibaresi, "2 pilot ilçe seçildi" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygı- DÜZELTME "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: 'Sıfır Atık, en büyük çevre projesi'" başlıklı haberimizdeki "3 pilot il seçildi" ibaresi, "2 pilot ilçe seçildi" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygı
İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

2 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar!

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak! İşte, 3 Kasım Pazar günü kapalı ve alternatif yollar

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.