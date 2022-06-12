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  4. İzmir Körfezi’nde bir ilk! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "heyecan ve mutluluk verici"

İzmir Körfezi’nde bir ilk! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "heyecan ve mutluluk verici"

12.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZSU Genel Müdürlüğünün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi çerçevesinde alınan su altı görüntüleri, Körfez’deki iyileşmenin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, İzmir Körfezi’nde ilk kez görülen “Janolus cristatus” cinsi kabuksuz deniz salyangozunun fotoğrafını çekerek Başkan Soyer’e hediye etti.

İzmir Körfezi’nde bir ilk! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "heyecan ve mutluluk verici"

İzmir Körfezi’ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK’la birlikte yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi çerçevesinde sudaki iyileşmeyi bilimsel veriler ışığında gözlemliyor. Proje ile su altı görüntüleme çalışmaları da yürütülüyor. İzmir Körfezi’ndeki biyolojik çeşitliliği fotoğraflarla belgeleyen su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, Bostanlı kıyılarında Körfez’de ilk kez görülen "Janolus cristatus” cinsi kabuksuz deniz salyangozuyla karşılaştı.

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TUNÇ SOYER’E HEDİYE ETTİ

Çektiği fotoğrafı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e hediye eden Kaptan, bu türün sadece temiz sularda yaşadığını, yumurtalarını bırakmış olmasının burada üreyeceği anlamına geldiğini belirterek, “Dalışlarda özellikle iç körfez bölgesinde kalan Konak ve Bostanlı’da heyecan verici görüntülerle karşılaştık. İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliği ile şaşırtmaya devam etti” dedi.

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Körfez’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer ise “İzmir Körfezi onlarca yıl sonra yeniden hayata dönüyor. Biyolojik çeşitliliğin günden güne arttığını gösteren bu gelişmeler heyecan ve mutluluk verici” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer TÜBİTAK İzmir
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