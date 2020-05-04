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İzmir Körfezi’nde mest eden görüntü! Yunuslar tekneyle yarıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

İzmir Körfezi’nde seyir halinde olan bir tekneye denizden de yunus sürüsünün eşlik etmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezinde gözlenen sakinlik deniz trafiğinde de etkisini gösterdi.

Deniz trafiğinin minimum seviyeye inmesi, denizdeki canlıları da etkilerken, İzmir Körfezi’nde bugün kaydedilen görüntüler buna örnek oluşturdu. Geçtiğimiz gün İzmir Körfezi’nin kendini yenilediğine yönelik bir bilgi İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelmiş ve körfezde çekilen su altı fotoğraflarla deniz canlıları görüntülenmişti.

Bugün İzmir Körfezi’nde seyir halinde olan bir tekneden, yunus sürüsü görüntüleri çekildi. Tekneyle yarışan yunusların bu anları, teknedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Denizin sevimli canlıları yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.

İzmir Körfezi’nde yunus sürüsü tekneyle yarıştı

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