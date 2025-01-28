HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine soruşturma

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine soruşturma

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.01.2025 19:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada kirlilik ve balık ölümlerine yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine soruşturma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerinin ardından çeşitli tarihlerde incelemeler yapıldı. İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 6 ihlalden 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Kuyruk alev alev yandı... Havalimanında yangın paniği!

Kuyruk alev alev yandı... Havalimanında yangın paniği!

Belediye binasına 'icra' şoku! Makam odasındaki eşyalar haczedildi

Belediye binasına 'icra' şoku! Makam odasındaki eşyalar haczedildi

Gözaltılar peş peşe geldi! Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Gözaltılar peş peşe geldi! Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.