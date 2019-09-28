İzmir Körfezi, yeklenlilerle renklendi

İZMİR (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali yelken yarışlarıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre festivalin ilk gününde İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın yanı sıra kano ve kürek yarışları düzenlendi.

Yarışlara 46 yelkenli, yaklaşık 400 yelkenci, 160 kanocu ve 160 hareketli salma sınıfında sporcu katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezin festivalle hep arzulanan görüntülere sahne olacağını belirtti.

Körfezin sadece festivalde değil her gün yelkenlilerle dolu olmasını istediklerini aktaran Soyer, "Seneye bu festivali uluslararası hale getiriyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde bu hikayeyi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival, yarınki yarışlara sona erecek.