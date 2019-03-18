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İzmir Körfezi'nde flamingolardan kur dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

İZMİR Körfezi'nde flamingolar kur dansı yaptı.

İzmir Körfezi'nde flamingolardan kur dansı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Körfezi'nde flamingolar kur dansı yaptı. Denizin kenarında toplanan doğaseverler de flamingoların kur dansını ilgiyle izledi.
Dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda, hafta sonu adeta görsel bir şölen yaşandı. Aralık ayında yapılan sayımda yaklaşık 30 bin olduğu tespit edilen flamingolar, benzersiz güzellikteki kur danslarıyla eşlerini seçip, kuluçkaya yattı. Dün (pazar) Gediz Deltası'nda bir araya gelen İzmirli doğa severler, körfezin kıyı kesimlerindeki flamingoların kur dansına tanıklık etti. Doğa Derneği'nin organize ettiği 'Flamingoların Dansına Yolculuk' etkinliğine gelenler, başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türünün yaşamlarını da gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başlatılan kampanyaya da destek verdi.
'FLAMİNGOLARIN İZMİR'DEKİ DANSI HİÇ BİTMEMELİ'
Organizasyon hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, kentleşme baskısına dikkat çekerek şöyle dedi:
"Doğal Sit Alanı olan delta, 1998 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan statüsüne sahip. Ancak giderek artan kentleşme baskısı tüm bu koruma statülerine rağmen alanı tehdit etmeye devam ediyor. Dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin dördünü birden sağlayan İzmir'in Gediz Deltası, yüzlerce yıldır burada yaşayan canlılara ve bölgedeki insanlara yaşam oluyor. Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak taşınmalı ve flamingoların İzmir'deki dansı hiç bitmemeli."

FOTOĞRAFLI

İzmir Körfezi'nde flamingolardan kur dansıİzmir Körfezi'nde flamingolardan kur dansıİzmir Körfezi'nde flamingolardan kur dansıİzmir Körfezi'nde flamingolardan kur dansı

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