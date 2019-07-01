İzmir Körfezi’nde kendi yaptıkları karton teknelerde battılar

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Geleneksel TMMOB Karton Tekneler Yarışı'nın bu yıl 11'ncisi düzenlendi. Etkinlik, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda yarışma katılımcısı 14 meslek odası üyesinin tekne yapım çalışmalarıyla başladı. Her biri birbirinden yaratıcı konseptte hazırlanan karton tekneleri tamamlamak için zamanla mücadele eden yarışmacılar, yaklaşık 3 saat süren tekne yapımının ardından kortej eşliğinde Pasaport sahilindeki yarışma alanına yürüdü. Çalan düdükle yarışma başladı. Bazı tekneler hızlıca hareket ederek ilk andan itibaren ivmeyi yakaladı, bazıları ise suyun üstünde durmada büyük güçlük çekti. Kendi yaptıkları teknelerde batan yarışmacılar heyecanlı dakikalar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, izleyiciler yarışma anlarını cep telefonlarına kaydetti. Yarışın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni gerçekleşirken, ilk batan tekneyi yapan Orman Mühendisleri Odası Titanik ödülünü, en temiz çalışan ekip olarak Çevre Mühendisleri Odası Mavi Bayrak ödülünü, en sportmen ekip olarak Harita ve Kadastro Odası Centilmenlik ödülünü, İç Mimarlar Odası ise en iyi tasarım ödülünü aldı. En iyi kostüm ödülünü Maden Mühendisleri Odası aldı. Yarışmada, Ziraat Mühendisleri Odası üçüncülük ödülünü alırken, Maden Mühendisleri Odası ikinci, Gemi Mühendisleri Odası ise birinci oldu.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Körfezi’nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından ‘11’nci Kartondan Tekneler Yarışması’ düzenlendi. Farklı odalar tarafından hazırlanan 14 karton teknenin körfezde kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, yarışmacılar teknelerin üzerinde durmakta güçlük çekerken renkli görüntüler oluştu.

Öte yandan, yarışmanın ardından karton toplayan küçük çocukların tekneleri çöp kutularına doğru sürükleyip içlerinde eğlenmesi de yüzleri gülümsetti.

'AMACIMIZ DENİZE İLGİ ÇEKMEK'

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ni yürüten Melih Yalçın, "Bu etkinliği 11’nci kez düzenliyoruz. Amacımız denize biraz ilgi çekmek. Denizde hem ulaşım hem de temizliğin artmasını hedefliyoruz. Konak Pier tarafında bulunan şamandıraya ulaşıp geri dönen yarışmacılar ödülün sahibi oldular" dedi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Kadın haklarına dikkat çeken kostümlerle yarışmaya katılan Anıl Meclis, "Biz Maden Mühendisleri Odası olarak bu yarışmaya katıldık. Teknemizin bir haftadır provasını yapıyoruz. Bizim buraya geliş amaçlarımızdan birisi de farkındalık yaratmaktı. Bizler buraya gözlerimizi mora boyayarak ve şapkalarımıza kadın cinayetleri haberlerini yapıştırarak katıldık. Bizim için oldukça heyecan verici bir gün oldu ve sonucunda da hem en iyi giyinen ekip ödülünü hem de ikincilik ödülünü elde ettik" dedi.

Farklı tasarımıyla dikkat çeken tekneyi oluşturan yarışmacılardan İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, "Birlikte olmak bizim için en önemlisi. TMMOB’un birliğini hep beraber yaşıyoruz. Biz bugün yarışmaya kelebek konseptli teknemizle katıldık. Küçük bir dokunuşla tüm Türkiye ve dünyaya iç mimarlığı anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

