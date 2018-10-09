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İzmir Körfezi'nde mayın tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ev sahipliğini yaptığı Nusret-2018 Davet Tatbikatı, 15-25 Ekim arasında İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek.

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin ev sahipliğini yaptığı Nusret-2018 Davet Tatbikatı, 15-25 Ekim arasında İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek.
Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Güney Kore, Katar, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan'nın gemi, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri, hafif otonom sualtı aracı timi, karargah ve gözlemci personeliyle Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri unsurları katılacak. Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) 7 gemiyle iştirak edecek. Tatbikatla, katılan birlik komutanlıkların mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlama, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme amaçlanıyor.
Tatbikata Türkiye’den 7 mayın avlama gemisi, bir komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), bir korvet, bir karakol botu, bir helikopter, bir sualtı savunma görev timi, bir hafif otonom sualtı aracı (AUV) timi, iki Sahil Güvenlik botu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı usunları katılacak. Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında; Almanya’dan bir komuta kontrol gemisi, Fransa, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den birer mayın avlama gemisi olmak üzere toplam yedi gemi, Romanya’dan bir hidrografi gemisi ve bir hafif otonom sualtı aracı (AUV) timi, Romanya ve Yunanistan’dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri, NATO, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Pakistan, Romanya, G.Kore ve Suudi Arabistan’dan toplam 49 gözlemci ve üç karargâh subayı katılacak.
TCG BAYRAKTAR gemisinde 16 Ekim Salı günü saat 10.00'da tatbikata ilişkin basın toplantısı yapılacak, ardından saat 14.00'te su altına yönelik faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarının sergi, sunum ve film gösterimleri icra edilecek.

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